وأضاف - فى تصريح خاص لقناة العربية الحدث، اليوم الخميس، أنه حال توفر عنصر الأمن لرئيس الاتحاد في الخرطوم، سيبدأ في عملية وساطة أفريقية بين طرفي الصراع في السودان.

وكان الاتحاد الإفريقى قد عبر - فى بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد - عن قلقه العميق إزاء الوضع، داعيا قوات الجيش والدعم السريع إلى حماية المدنيين.