الإعدام شنقا لمتهم قتل شخصًا بمساعدة آخرين بسلاح نارى فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، بالإعدام شنقا، لمتهم ضمن 5 متهمين آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة، لاتهامهم بقتل شخص وتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص فى تجارة المواد المخدرة وسرقة المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية فى بنها.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25886 لسنة 2015 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 5367 لسنة 2015 كلى شمال بنها، أنه فى يوم 4 / 10/ 2015، قام يحيى محمد حسين أسعد وشهرته يحيى عصير، و4 متهمين آخرين صدر فى حقهم أحكام سابقة، قتلوا عمدا المجني عليه ياسر إبراهيم السيد ستة، مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة نارية بنادق آلية وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وأطلق المتهم الثانى أعيرة نارية تجاهه حتى تيقن مفارقته للحياة قاصدا إزهاق روحه لخلاف سابق بينهم، فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أن تلك الجناية ارتبطت بها جنحة أخرى، كان القصد منها تسهيل ارتكابها، ألا وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرق الهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا قاموا بتكوين عصابة كان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا بقصد الإتجار جوهرا مخدرا - حشيش - في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة، و2 بندقية آلية وهى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمستخدمة فى الجرائم محل الاتهام السابقة.