اعتماد وتسجيل 4 مستشفيات و16 مركز ووحدة طب أسرة و6 معامل تحاليل طبية

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية (GAHAR)، عدد من القرارات الصادرة عن لجنة إقرار اعتماد المنشآت الصحية لشهر أبريل والتي تضمنت اعتماد كل من: مستشفى ايزيس بالأقصر، ووحدة طب أسرة الكيلو 2 بالإسماعيلية، إلى جانب اعتماد 6 معامل للتحاليل الطبية

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على تسجيل واعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، وشملت قرارات اللجنة كذلك منح شهادات التسجيل لعدد من المنشآت الطبية.

وفي محافظة الأقصر ، تم تسجيل 9 مراكز ووحدات طب أسرة شملت: العضايمة، النمسا، الدقيرة، الرياينة، الغزيرة، الزريقات قبلي، الدير، الشهيد محمود ناصر، أرمنت الوابورات.

أما محافظة الإسماعيلية، فقد تم تسجيل 3 منشآت طبية شملت: مركزي طب أسرة أبو خليفة، والعرايشية، ومركز الفريد الطبي، وتجديد تسجيل وحدة طب أسرة المنايف.

كما قررت اللجنة تسجيل وحدة طب أسرة الرويسات، ووحدة طب أسرة وادي مندر، ومركز طب أسرة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وعيادات داوي التخصصية بالسويس.

جدير بالذكر أن شهادة التسجيل أو الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) هي البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التي تحصل عليها المنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من جودة وسلامة وأمان الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ، بما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري.

للاطلاع على جميع المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة بسجلات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وخطوات التسجيل والاعتماد، أو الحصول على الدعم الفني يرجى زيارة الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة: www.gahar.gov.eg .