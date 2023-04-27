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استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة الليلة اعتبارًا من الساعة 12 صباحاً (00:01)

الخميس، 27 أبريل 2023 11:33 ص
استعد لتقديم ساعتك 60 دقيقة الليلة اعتبارًا من الساعة 12 صباحاً (00:01) مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يبدأ اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل اليوم تطبيق التوقيت الصيفي بحيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01).
 
وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد صرح بأنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).  
 
 

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