اتحاد العمال يتلقى تهنئة من وزيرى الداخلية والتموين بعيدهم العالمى

كتبت آية دعبس

تلقى محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برقية تهنئة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال العالمى، حيث أعرب الوزير عن سعادته وتهانيه القلبية باسم رجال الشرطة الأبطال لعمال مصر الأوفياء بعيدهم الذى يأتى تقديرا لجهودهم المخلصة لدعم التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة.

كما تلقى جبران برقية مماثلة من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بهذه المناسبة القومية والعالمية أعرب فيها عن تها نيه لعمال مصر الأوفياء ومنظماتهم النقابية.