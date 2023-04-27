إصابة 5 أشخاص نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل بالإسماعيلية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم السيارة رقم "ر ي ق 7496" بتروسيكل بدون لوحات معدنية بالكيلو 9 طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من محمود عبد الباسط احمد 27عام مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني و ناجح علي احمد 51 عام مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم و ليلي سالم سليمان 55عام مصابة اشتباه كسر بالركبة اليسرى و احمد عبد العزيز احمد 39 عام مصاب سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحمادة كريم كرم 32 عام مصاب اشتباه كسر بالفخذ الايسر ،وجميعهم مقيمين الكيلو 17 دائرة مركز القنطرة غرب.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا ، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل بالكيلو 9 طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة قسم ثان الإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافهم ورعايتهم طبيا .