إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكى فى دسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.

وتلقت غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية الصحىة، وإسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي، على طريق قلين دسوق، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق لتلقي الاسعافات اللازمة.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من عبدالرحمن شوقي عطية، 49سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،قلين، ومحمد عبدالحي تراب، 29سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالجواد أحمد فرج،53 سنة، بكدمات وسحجات متفرقه، ومصطفى حسني يوسف، 28 سنة ،بجرح قطعى بالرأس، وجميع الحالات بالاستقبال تحت الملاحظة والعلاج.