إصابة ميكانيكى فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة الهويس فى دار السلام سوهاج

شهدت قرية البلابيش دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج انقلاب سيارة ملاكى بالترعة المجاورة للطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق بسبب حدوث انفجار في الإطار الأمامى الأيسر للسيارة نتج عن الحادث إصابة ميكانيكى وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق بناحية قرية البلابيش وسقوطها داخل ترعة الهويس المجاورة للطريق ووجود مصاب من مستقلى السيارة تم إنتشال المصاب والسيارة وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفها جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بإنقلاب سيارة بترعة ومصاب بناحية البلابيش دائرة مركز دار السلام حيث تبين أنه أثناء سير السيارة" ملاكي " قيادة المدعو مرتضي ع ص م 53 سنة سائق وويقيم دائرة مركز سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدي لإنقلابها بترعة الهويس المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث إصابة المدعو أحمد ا م ق 30 سنة ميكانيكي ويقيم بذات الناحية " بكسر بمشط القدم اليسري " من مستقلي السيارة وتم نقله لمستشفي دار السلام المركزي .

وبسؤال أفاد قائد السيارة والمصاب أفاد بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.