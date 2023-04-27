إصابة شخصين إثر تصادم سيارة بعامود إنارة فى الفيوم

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة على طريق طامية/ الفيوم، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة شخصين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم كل من: يوسف عبد الجواد سيد، 17 سنة، وفوزية عبد الجواد، 19 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.