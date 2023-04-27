إجراء 82 ألف عملية فى بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة، والمشرف العام على فرع الهيئة بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، أنه تم إجراء 82038 عملية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك على مستوى محافظة بورسعيد.

وأضاف رئيس إقليم محافظات القناة بالمنظومة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسجيل 21643 إحالة من الوحدات الصحية والمراكز إلى المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية بكافة أشكالها.

وأوضح، أنه تم تسجيل 720 ألف و640 مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل، فى شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك من إجمالى عدد سكان المحافظة البالغ عددهم 786 ألف و938 مواطن.

وأشار إلى أن منظومة التحول الرقمى كان لها دور كبير فى تنميط كل الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين فى شتى أرجاء المحافظة من خلال الوحدات والمراكز والمستشفيات.

وتضم منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، عدد من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، هذا بالإضافة إلى الخدمات التى يتم تقديمها من خلال 23 من مقدمى الخدمة الطبية بالكيانات الخاصة.