اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 10:59 م
أكرم القصاص
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أ ش أ: انطلاق الانتخابات التركية العامة رسميًا في الخارج

الخميس، 27 أبريل 2023 10:02 م
أ ش أ: انطلاق الانتخابات التركية العامة رسميًا في الخارج انتخابات في تركيا- أرشيفة
أ ش أ

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بدأت الانتخابات التركية رسميا، اليوم الخميس، مع فتح الباب لتصويت الأتراك المغتربين اعتبارًا من اليوم وحتى 9 مايو المقبل.

وأفاد موقع "دويتش فيلا" بأن ألمانيا تعد الدولة التي يتركز فيها أكبر عدد للمغتربين الأتراك في العالم، حيث يبلغ عدد الناخبين الأتراك في ألمانيا حوالي 1,5 مليون مواطن.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أنها وافقت على 16 مركز اقتراع في البلاد لهذا الغرض.

ويشارك حوالي 3,4 مليون مواطن تركي من المغتربين في التصويت في الانتخابات الوطنية

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.

وتقام الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في الداخل يوم 14 مايو المقبل.

ويوجد حوالي 6,5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج، من بينهم أكثر من 5,5 مليون يعيشون في دول أوروبا الغربية. كما يوجد من بينهم 3,4 مليون مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وتتصدر ألمانيا قائمة الدول في عدد الناخبين وتليها فرنسا وهولندا وبلجيكا.

وفي النمسا، اصطف طابور طويل أمام القنصلية العامة التركية في فيينا، اليوم، ومن المتوقع تسجيل إقبال قياسي على التصويت.

ومن المعروف أن الجالية التركية في النمسا من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد ويقارب عددها 250 ألف نسمة.

 


الانتخابات التركية العامة

الانتخابات التركية

الانتخابات التركية في الخارج

تركيا

اردوغان



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