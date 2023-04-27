أستاذ بكلية علوم جامعة دمياط ضمن أفضل 8 باحثين فى مصر

وأجرى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، اتصالاً هاتفيا بالدكتور عادل السنباطي لتقديم التهنئة، وتمنى له المزيد من النجاح والتميز، و عبر له عن سعادة الجامعة بأسرها بتواجد علماء كبار بداخلها.

و قدم رئيس الجامعة التهنئة الصادقة له ولكلية العلوم وعلى رأسها الأستاذ الدكتور محمد أبو دوبارة عميد الكلية.