أستاذ بكلية علوم جامعة دمياط ضمن أفضل 8 باحثين فى مصر

أعلن الموقع العالمى Research.com اسم الدكتور عادل السنباطي الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة دمياط، ضمن أفضل ثمانية باحثين في مجال "علوم المواد"، كما تم اختياره ضمن أفضل تسعة باحثين في تخصص الكيمياء على مستوى جمهورية مصر.
وأجرى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، اتصالاً هاتفيا بالدكتور عادل السنباطي لتقديم التهنئة، وتمنى له المزيد من النجاح والتميز، و عبر له عن سعادة الجامعة بأسرها بتواجد علماء كبار بداخلها.
و قدم رئيس الجامعة التهنئة الصادقة له ولكلية العلوم وعلى رأسها الأستاذ الدكتور محمد أبو دوبارة عميد الكلية.
وجدير بالذكر أنّ موقع http://Research.com أكبر شبكة للتواصل الاجتماعى المتخصصة فى مجال البحوث العلمية، و بها ما يقرب من مليون باحث وأكاديمى من مختلف أنحاء العالم، ليصبح الموقع أضخم شبكة تواصل تجمع باحثى العلوم، حيث يتمكن الباحثون من الدول المختلفة من الإطلاع على آخر ما توصل إليه العلم ومشاركة أبحاثهم تفاعلياً مع علماء وباحثى العالم.
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