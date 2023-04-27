أخبار البورصة اليوم الخميس 27-4-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ومصر للفنادق، والقاهرة للدواجن، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.148 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.54%، والعرب على 10.79%، واستحوذت المؤسسات على 24.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 83.2 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، 70.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 30 ألف جنيه، 4.6 مليون جنيه، 163.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 17796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 21374 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 7402 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 4674 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3580 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 26 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

إلغاء عمليات

أعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر عدد من العمليات المنفذة على أسهم شركات العربية للصناعات الهندسية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، على سعر الإقفال اللحظي.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بحجم تداول 25 مليون سهم بقيمة 51 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 8.4 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه للثانية، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2 مليون سهم، 2.4 مليون سهم، 10079 سهم، 27 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للزيوت والصابون، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 58 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 37 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، 4 أسهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 1137 سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 182.5 ألف سهم.

الوادي العالمية

أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، تحقيق إيرادات بلغت 16.2 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 20.9 مليون جنيه خلال عام 2021 بنسبة انخفاض 22.34%، وحققت الشركة خسائر بلغت 1.9 مليون جنيه مقارنةً مع 11 مليون جنيه بنسبة انخفاض 82.6%.

وادي كوم امبو

أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ببيع أراضي بمنطقة كوم أمبو وغرب الدلتا، وبلغت 1.2 مليون جنيه مبيعات بمنطقة كوم أمبو، و3.5 مليون جنيه مبيعات بمنطقة غرب الدلتا.