أثار الإسكندرية: رفع أسعار تذكرة دخول قلعة قايتباى للأجانب فقط أول مايو

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت إدارة أثار الإسكندرية برئاسة محمد متولى ،عدم تحريك أسعار تذكرة زيارة قلعة قايتباي بالنسبة للمصريين.

وأوضح محمد متولي مدير عام أثار الاسكندريه أنه لم يتم زيادة الأسعار وما يتم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعى عاري من للصحة، مؤكدا على أن أسعار تذاكر دخول قلعة قايتباي لم تتحرك بالنسبة للمصريين وهي 60 جنيها للمصري و30 للطالب المصري، أما أسعار تذاكر زيارة الاجانب للقلعة فهي 100 جنيه للأجنبي، و50 جنيها للطالب الاجنبي، وذلك اعتبارا من 2023/5/1.

يذكر أن قلعة قايتباي قد استقبلت خلال عيد الفطر المبارك أكثر من 13 ألف زائر من المصريين والعرب والأجانب، يأتي ذلك لحرص زوار محافظة الإسكندرية أن يتضمن البرنامج السياحي زياره القلعة التاريخية والتي تجاوز عمرها 544 سنة.

وأكد "محمد متولي "أنه قام بإستطلاع آراء عدد من الزائرين لقلعة قايتباي حول تجربتهم بزيارة القلعة وأن عدد منهم يحرص علي زيارة القلعة عدة مرات في السنة خاصة الاجازات والمناسبات والاعياد كذا تستقبل القلعة كل رحلات اليوم الواحد من محافظات الجمهورية خاصة محافظات البحيرة والغربية ومطروح

أما غير المصريين فالبرنامج السياحي لزيارة المحافظة لا يخلو من زيارة قلعة قايتباي وأكد مدير عام اثار الاسكندريه أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالحرص علي ان تظهر للمناطق الأثرية بالمظهر الحضاري اللائق قامت إدارة القلعة برئاسة محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي بتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتقليم الاشجار والنخيل وتم عمل كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين ونيل رضاهم عن الزيارة مع تذليل كافة المعوقات ورصد لاي سلبيات والعمل علي حلها وقتيا لجعل الزيارة ميسرة مع هذا العدد الهائل من الزائرين

وأكد محمد متولي أن القلعة تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار كونها من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة وأن القلعة التي تزيد مساحتها عن أربعة فدادين ونصف شهدت على مدار الشهور الماضية اعمال صيانة ورفع كافة وتطوير في اجزاء كبيرة منها.