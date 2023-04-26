92 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحى خلال الربع الأول من عام 2023

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 92 ألف عملية جراحية متنوعة من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء أكثر من 47 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ليصل إجمالي العمليات التي تم إجراؤها بمستشفيات الهيئة منذ انطلاق المبادرة 700 ألف عملية جراحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن التردد على الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغ 196 ألف حالة، لافتاً إلى أن الترددات على العيادات الخارجية بالمستشفيات في مختلف التخصصات الطبية بلغ 6 ملايين و821 ألف زيارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ 504 ألف و804 طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، وذلك خلال الربع الأول، ليصل عدد ما تم فحصه مليون و767 ألف طفل منذ انطلاق المبادرة بعامها الخامس على التوالى.

وتابع "ضاحي" أنه تم فحص 6 مليون و882 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة و الأنيميا والتقزم لدى طلاب المرحلة الإبتدائية، ليصل إجمالي ما تم فحصه 8 مليون طفل، لافتاً إلى أن الهيئة تقدم خدمات الفحوص الطبية المتقدمة للأطفال ضمن المبادرة من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، موضحًا أنه تم تقديم خدمات الفحص لـ 29 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من خلال المستشفيات التابعة للهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكد "ضاحي" الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للتأمين الصحي وتنفيذ كافة محاور العمل بها، كأحد قطاعات منظومة وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.