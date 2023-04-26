اليوم السابع
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500 جنيه غرامة رش الشوارع وغسيل السيارات بالطريق العام فى الجيزة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:00 ص
500 جنيه غرامة رش الشوارع وغسيل السيارات بالطريق العام فى الجيزة محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية ورش المياه على الطريق العام وغسل السيارات في الطرقات والشوارع العامة لما تسببه من مظهر غير حضارى يتلف الطبقة الأسفلتية بالشوارع والأرصفة ويهدر المياه، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وكشف المصدر عن حظر استعمال مياه الشرب وإهدارها فى غير أغراضها نهائيًا مثل رش الشوارع وغسيل السيارات فى الطريق، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين من ملاك الوحدات السكنية أو الشاغلين الفعليين وكذا أصحاب المحلات، لما يترتب على هذه التصرفات المخالفة من إهدار للموارد المائية، وإتلاف الشوارع والأرصفة بشكل يتطلب إصلاحها على نفقة الدولة بما يمثل إهداراً صريحاً للمال العام.
 
وأشار إلى أنه يتم فرض غرامات ضد الممارسات الخاطئة بالطريق العام سواء رش الشوارع بالمياه أو غسل السيارات بالطرق أو إلقاء مياه ملوثة بالشارع تصل لـ500 جنيه، منوها إلى أنه في حالة كان المخالف محل تجاري أو مقهى يتم تحرير محضر مخالفة بيئية وإنذار المحل بالغلق إلى جانب فرض غرامة ماليه عليه.
 
وأوضح أنه في حالة تسبب رش المياه بالشارع أو غسل السيارة بالطريق العام في إتلاف طبقة الأسفلت بشكل كبير وواضح مما يحتاج إلى إعادة رصفها على نفقة المحافظة، يتم قياس المسافة التي تضررت بالطريق، وتحصيل غرامة بمبلغ 500 جنيه تقريبا على المتر الواحد.

غرامة القاء مياه بالشارع

مخالفات

رش المياه بالشوارع

غسل السيارات بالشوارع



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