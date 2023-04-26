5 توابل تساعد فى إدارة مرض السكر.. أبرزها القرفة

كتب – حسام الشقويرى

كانت التوابل جزءًا لا يتجزأ من النظم الغذائية البشرية لعدة قرون، فهى لا تعزز فقط نكهة الطعام لكن لها أيضًا العديد من الفوائد الصحية، وفى السنوات الأخيرة، أظهرت العديد من الدراسات أن بعض التوابل يمكن أن تساعد فى إدارة مرض السكرى وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

مرض السكر هو اضطراب أيضى مزمن يؤثر على طريقة استخدام الجسم للجلوكوز (السكر)، إما أن الجسم لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو لا يستجيب له، ما يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم، ويمكن أن يؤدى مرض السكرى غير المنضبط إلى عدة مضاعفات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والعمى وتلف الأعصاب.

توابل لإدارة مرض السكرى

1. القرفة

القرفة من التوابل العطرية التى استخدمت فى الطب التقليدى لعدة قرون، يحتوى على مركبات نشطة بيولوجيًا يمكن أن تساعد فى تقليل مقاومة الأنسولين وخفض مستويات السكر فى الدم، وأظهرت الدراسات أن القرفة يمكن أن تقلل من مستويات السكر فى الدم بنسبة تصل إلى 29%، علاوة على ذلك يمكن للقرفة أيضًا أن تقلل من مستويات السكر فى الدم بعد الأكل عن طريق إبطاء هضم الكربوهيدرات.

2. الكركم

الكركم من التوابل الصفراء الزاهية التى تستخدم على نطاق واسع فى المطبخ الهندى والشرق الأوسط، حيث يحتوى على الكركمين وهو مركب قوى مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يمكن أن يساعد فى تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر فى الدم، وأظهرت الدراسات أن الكركمين يمكن أن يقلل من مستويات السكر فى الدم بنسبة تصل إلى 26%.

3. الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل اللاذعة التى تستخدم عادة فى المطبخ الآسيوى، يحتوي على جينجيرول، وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يمكن أن يساعد الزنجبيل أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وأظهرت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 12%.

4. الثوم

الثوم من التوابل اللاذعة التى تستخدم على نطاق واسع فى المطبخ المتوسطى والآسيوى، ويحتوي على الأليسين، وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد الثوم أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم، وأظهرت الدراسات أن الثوم يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم بنسبة تصل إلى 15%.

يمكن إضافة الثوم إلى أطباق المكرونة والصلصات والمخللات، ومن الضروري ملاحظة أن مكملات الثوم يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية، لذلك يُنصح باستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل تناولها.

5. الحلبة

الحلبة هى عشب يستخدم بشكل شائع فى المطبخ الهندى والشرق الأوسط، يحتوى على الألياف والعديد من المركبات النشطة بيولوجيًا، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وأظهرت الدراسات أن الحلبة يمكن أن تقلل من مستويات السكر فى الدم بنسبة تصل إلى 18%.