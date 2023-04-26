4 وزراء يشهدون مهرجان شباب الجامعات بالعريش «سيناء أولًا»

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، المهرجان الرياضى الأول لشباب الجامعات، والذى عقد فى جامعة سيناء بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بالعيد القومى وذكرى تحرير سيناء، تحت شعار «سيناء أولًا».

وأكد المحافظ على مشاركة 9 جامعات بالمهرجان وهى جامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة وجامعة الدلتا وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد وجامعة الزقازيق وجامعة العريش، مشيرًا إلى تنظيم المهرجان الرياضى، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه قال محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن هذا المهرجان يتزامن مع ذكرى تحرير سيناء وتشرف جامعة سيناء باستضافة هذا المهرجان الأول من نوعه، ويعد رسالة واضحة أمام العالم ويعكس جهود الدولة المصرية فى استعادة الأمن والأمان واقتلاع جذور الإرهاب من قلب أرض الفيروز.

وأضاف راتب، أن المهرجان يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية رفع الوعى الجماعى لدى الطلاب بالجامعات للتعرف على حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية وما قامت به القوات المسلحة والشرطة فى دحر الإرهاب، بما يعزّز من قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأشار راتب الى أن العام القادم سيشهد إقامة مستشفى جامعى تعليمى خاص فى رحاب جامعة سيناء بالعريش.

فيما أكد أحمد الديب المنسق العام للمهرجان وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، على أن هذا المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة والمسابقات الطلابية بين طلاب الجامعات المشاركة والتى تهدف فى الأساس إلى احتضان الطلاب وتصحيح الأفكار المغلوطة، فضلا على أن تختتم الفعاليات بختام المهرجان وتكريم الفرق الفائزة، موضحًا أن فلسفة تنظيم المهرجان فى جامعة سيناء بالعريش رسالة تعكس استقرار الأوضاع واستمرار التنمية.