20 معلومة مهمة يجب أن تعرفها قبل زراعة أشجار نخيل البرحي بالوادي الجديد

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

اتجهت محافظة الوادي الجديد، نحو التوسع في زراعة نخيل البرحي والذي يعتبر من افضل أنواع النخيل، لتميزه بالمذاق الحلو ولارتفاع قيمته التسويقية وتصديره الي الخارج، حيث توسع عدد كبير من المزارعين في المحافظة في هذا النوع من النخيل بجانب اصناف اخري كالمجدول والصقعي وغيرها من الانواع ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة ونتناول اهم 20 معلومة عن نخيل وتمور البرحي وهي :

1. ثمار البرحي مذاقها حلو في جميع مراحله "خلال – رطب – تمر" فهو مهضم جيد ينصح بأكل ثمره في آخر الوجبة لتساعد على الهضم.

2. تتميز شجرة نخيل البرحي بأن جذعها ضخم وسعفها طويل وسميك، والجريد قليل الإنحناء

3. الخوص طويل وعريض، و متدلى نسبيا واسفل السعفة عريضة خضراء والمسن منها كستنائية الحواف، ومنطقة الأشواك حوالى 20%من طول السعفة واغلب الشوك مزدوج.

4. يكون لون ثمرة البرحي فى مرحلة النمو اصفر فاقع يميل إحدى جانبي الثمرة للون البرتقالى وطعمه حلو و يخلو من المادة اللاذعة

5. يؤكل فى بداية نموه والرطب والتمر ويفضل رطبه على معظم أصناف التمور

6. التمر أصفر يميل إلى الإستمرار، ولين الملمس وشكل الثمرة بيضاوي محدب، وقشرته رقيقة منفصلة عن اللحم عادة فى بعض أجزاء الثمرة ،اللحم سميك خالى من الألياف ذو نكهة لذيذة.

7.موعد نضج ثمار نخل البرحى أواخر أكتوبر ونوفمبر ومتوسط محصول النخلة من 250 إلى 350 كيلو جرام .

8. تحتاج زراعة فسائل نخيل البرحي، إلى مساحة أكبر من المساحة التي تتطلبها أنواع أخرى من النخيل، التي تكون غالبا بحدود 7 أمتار، بينما لابد للبرحي من 10 أمتار كبعد يفصل بين فسيلة والآخري.

9. يتم فصل الفسائل منتصف الصيف في يوليو لكي يزرع في نهاية أغسطس لانكسار حرارة الصيف، ويتم ري الفسيلة بعد غرسها يوميا لمدة 3 أيام متتالية، وبعدها مرة واحدة كل 3 أيام لمدة شهر كامل.

10. تختلف مواعيد جني البرحي باختلاف وتنوع أشكال البلح بين الطعم ومواعيد النضج، فالبلح السماني والزغلول ينضجان في أواخر شهر يوليو وأوائل أغسطس من كل عام.

11. تكون علامات نضح البلح عبارة عن التلون باللون الأصفر المائل إلى الحمرة، ويختلف ذلك حسب انواع البلح فهناك البلح الجاف، والبلح النصف جاف،

12. تجود زراعة البرحي فى جميع انواع الأراضى بداية من الرملية الخفيفة حتى الطينية الثقيلة ولكن كل نوع يلزم له تجهيز وخدمة معينة قبل الزراعة وبالتالى فإن قوام التربة ليس عائق فى زراعة النخيل

13. الأرض الطينية الثقيلة يكون نمو الفسايل بها بطىء نسبيا فى المراحل الأولى لذا اختار فسائل تناسبها كذلك جهز جورة الزراعة جيدا واخلط رمل مع التربة لتسهيل نمو وانتشار الجذور

14. نخيل البرحي ينمو بشكل جيد حتى ملوحة 4000 جزء فى المليون وإذا زادت ملوحة ماء الرى عن ذلك يجب اتباع نظام خدمة جيد لتفادى نقص المحصول وملوحة ماء الرى أكثر ضررا من ملوحة التربة

15. فدان البرحى يحتاج في المتوسط 64 نخلة وأفضل طريقة هى فصل الفسايل من جوار الأشجار المثمرة ويجب التأكد من ذلك شخصيا

16. الفسائل المنزرعة بالنوى أو بذور البلح تتاخر فى الاثمار حتى عشر سنوات وتنتج أشجار مذكرة في الغالب وثمار غير مطابقة للشجرة الام

17. مواصفات الفسيلة الجيدة لها مجموع جذرى جيد وقطر قاعدتها لايقل عن 15 سم وخلوها من الاصابات ومعلوم مصدرها

18. لتفادى الغش عند شراء الفسايل يجب معاينة محصول النخلة ونسبة العقد

19. تلقيح والبرحى حساس ويحتاج عناية ويفضل زراعة ذكور فى المزرعة لاستخدامها فى التلقيح.

20. كل نخلة مذكر تكفى لتلقيح عدد من 10 إلى 20 نخلة مؤنثة على حسب الصنف.