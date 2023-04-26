1985 عملية جراحية و229 قسطرة قلب فى 3 شهور بمستشفيات التأمين الصحى بسوهاج

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن نجاحها فى إجراء 1985 عملية جراحية ما بين متقدمة وكبرى، و229 عملية قسطرة قلب، بالإضافة إلى 205 حالات زراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحى، وذلك خلال 3 شهور في الفترة من 1 يناير وحتي 31 مارس من العام الجارى، ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام التأمين الصحى بسوهاج أن فرع الهيئة قد شهد العديد من الإنجازات خلال الأونة الأخيرة، ومن أهمها إنشاء قسم جراحة الأورام وإجراء عدد من العمليات الجراحية بالقسم، وافتتاح خدمة الأشعة التداخلية وبدء العمل به، وكذلك البدء في تقديم خدمة الاشعة المقطعية على القلب، وإنشاء لجان ذوي الهمم، وإنشاء مركز نفسي ومركز تكامل حسي وتدخل مبكر لخدمة ذوي الهمم بمجمع العاشر من رمضان، وإنشاء مركز سمعيات ومتابعة ما بعد زراعة القوقعة، وإنشاء مركز التخاطب الرئيسي لخدمة ذوي الهمم بمجمع العاشر من رمضان.

وأشار "ياسين" إلى إنشاء مركز علاج طبيعي أطفال، فضلا عن قرب افتتاح مركز سكر وغدد صماء للكبار والأطفال، وإنشاء لجنة أورام الكبد ، كذلك إنشاء لجنة القولون التقرحي بالعيادة التخصصية، وإنشاء لجنة أورام الثدي، وهى الوحيدة على مستوى فرع التأمين الصحي بالصعيد، بالإضافة إلى استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية " مبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية والانيميا، والسمنة والتقزم، ومبادرة فيرس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، ومبادرة صحة المرأة.