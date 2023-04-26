وكيل "زراعة الغربية" يتفقد مواقع استلام القمح

تفقد الدكتور خالد على أبوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، مواقع استلام القمح بدائرة مركز قطور، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعة بوزارة الزراعة، بالمرور على شونة قطور المركزية وهنجر بلتاج وذلك للاطمئنان على سير العمل وتيسير عملية التوريد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة فى بيان له، أنه يجري تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم خلال عملية توريد الأقماح، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الكامل للمزارعين.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية جموع المزارعين بضرورة الالتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظا على القمح، مؤكدا أن هذا واجب قومى ووطنى فيجب على الجميع تلبية نداء الوطن.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد قنونة مدير إدارة التوجيه التعاونى، والمهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية، والمهندس وليد ابوسرية مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى.