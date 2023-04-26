اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية التونسي يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع مالي في شتى المجالات

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:00 ص
وزير الخارجية التونسي يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع مالي في شتى المجالات وزير الخارجية التونسى نبيل عمار
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نبيل عمّار، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، الحرص على المزيد من توثيق العلاقات الأخوية والتّاريخيّة مع جمهوريّة مالي الشّقيقة وتطوير التّعاون بين البلدين في شتّى المجالات.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الثلاثاء ، مع موسي سورو ساي، سفير مالي الجديد بتونس الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده .


من جانبه، أعرب السّفير المالي عن ارتياح بلاده للعلاقات الثنائيّة التاريخية المتميزة ومستوى التّعاون المثمر بين البلدين خاصّة في المجال الطبّي والجامعي ، مذكّرا بالدّور الرّيادي الذي لعبته الدبلوماسيّة التوّنسيّة في دعم مساعي هذا البلد الشقيق للانضمام لمنظمة الأمم المتحدة


تونس

مالى

نبيل عمار

تونس ومالى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة