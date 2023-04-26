وزيرة التضامن تفتتح معرض المنتجات التراثية واليدوية "ديارنا عربية" بشمال سيناء

كتب مدحت وهبة

شاركت الدكتورةِ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى في افتتاح سباق الهجن في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والذي يستمر على مدار يومين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورموز ومشايخ سيناء، ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

ويعد سباق الهجن واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية في هذا الشأن؛ حيث انطلق بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

وتفقدت القباج مركز شباب شهداء الروضة ببئر العبد، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشهدت ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتي "أنت الأغلى وساند".

وحرصت القباج على لقاء أسر شهداء بئر العبد واستمعت لمطالبهم؛ واعدة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم، كما التقت السيدات العاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن.كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، والذين عرضوا مجموعة من المطالب واعدة بدراستها والعمل على تلبيتها.

وعلى هامش انطلاق سباق الهجن؛ افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور الوزراء والضيوف معرض المنتجات التراثية واليدوية "ديارنا عربية" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء، حيث يشهد المعرض الذي يستمر على مدار يومين بمشاركة ما يزيد على 20 عارضًا نصفهم من محافظة شمال سيناء، والباقي من عدد من محافظات الجمهورية، ويعرض المنتجات السيناوية ذات الطابع التراثي المميز فضلا عن العبايات العربية بنوعيها « حريمي – رجالي» والتي تتنوع ما بين الحداثة والتراث، وكذلك إكسسورات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، بالإضافة إلى المنتجات التراثية واليدوية الأخرى التي تتميز بها سيناء والمحافظات المصرية المشاركة في المعرض.

وحرصت القباج والحضور على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والحضور من أهالي محافظة شمال سيناء والاستماع لآرائهم وطلباتهم، مؤكدة على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تكرار تنظيم المعرض مرة أخرى في محافظة شمال سيناء.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالتواجد في مدينة العريش في إطار الاحتفال بذكرى غالية على قلوب جميع المصريين وهي الذكرى الـ41 لتحرير سيناء، كما أنها تأكيد أيضا على نجاح الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، مضيفةً أنه على مدار السنوات الماضية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالعديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أسر محافظة شمال سيناء، ومع استشعار الأهمية السياسية والاقتصادية لتنمية محافظة شمال سيناء قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتكثيف الجهود المبذولة لتنمية محافظة شمال سيناء وتوسيع العمل مع المجتمع الأهلي، وتم تشكيل لجنة رئيسية بوزارة التضامن الاجتماعي ولجان فرعية (لجنة المسح الاجتماعي - الدعم الغذائي– الدعم الصحي– الدعم النقدي-المشروعات الصغيرة-البنية التحية وسكن كريم) وتجتمع اللجان بشكل دوري لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة شمال سيناء من خلال دعم أسر محافظة شمال سيناء ومدهم بالخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي لهم ومحو أمية السيدات وتأهيلهم وتدريبهم على حرف منتجة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب في مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم.