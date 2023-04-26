وزيرة التضامن تشارك فى افتتاح سباق الهجن بمدينة العريش فى شمال سيناء

كتب مدحت وهبة - تصوير حسين طلال

شاركت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، في افتتاح سباق الهجن في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذي يستمر على مدار يومين، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، و اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، و اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورموز ومشايخ سيناء،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية.