وزارة العدل تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

كتب إبراهيم قاسم

يحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية والذي تم تحديده بقرار من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo بهدف زيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والابداع والذى يوافق يوم 26 ابريل من كل عام.

ونشرت وزارة العدل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تهنئة بالاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية والتى أكدت خلالها أنه بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية كخُطوة أولى من نوعها في مصر وانعكاساً لاهتمام الدولة البالغ بهذا الملف.

وسعت وزارة العدل نحو تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، فوقع وزير العدل المستشار عمر مروان مذكرتي تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أولهما بإتاحة نشر الأحكام القضائية المصرية الصادرة في منازعات الملكية الفكرية لأول مرة على منصة ويبو باللغة العربية، على نحو يُسهم في نشر ثقافة الملكية الفكرية القانونية، في حين شملت المذكرة الأخرى الاتفاق على تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على قواعد إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لقواعد مركز ويبو للتحكيم.

وتدعيماً لرؤية وزارة العدل لخلق بيئة معززة لحقوق الملكية الفكرية وتغطية مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والآليات المُحفزة والادوات المعاونة لدعم وحماية الملكية الفكرية فقد عُقد المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس 2023، والذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقد نتج عن ذلك المؤتمر وثيقة اعلان القاهرة والتي كانت بمثابة خارطة طريق لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي، وهو الامر الذي دفع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية لتكون البوابة التي تنطلق منها وثيقة حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي.