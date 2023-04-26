نائب رئيس المنصورة الجديدة: تكلفة المدينة 24 مليار جنيه والدولة نجحت فى التنمية

الدقهلية : محمد الحبشي

صرح ياسر الكحلي نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن الدولة المصرية نجحت في خطة "التنمية العمرانيةَ" التي وضعتها ولم تتواني في دفع فاتوره الإصلاح والتنمية، التي اتخذتها الدولة المصرية ممثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد قرارا تاريخيا، حيث حمل علي عاتقه فاتورة الاصلاح، وتحمل المسئولية في أصعب الأوقات.

وأضاف "الكحلي" أن قرارات الإصلاح جاءت في وقت صعب جدا، لكن هدفها الرئيسي نقل مصر من مرحلة التهالك إلي مرحلة "الجمهورية الجديدة" التي حملها الرئيس عبدالفتاح السيسي علي عاتقه.

وأكد أن تخطيط وإختيار ورسم خارطة مصر الحديثة والتحول نحو "الجمهورية الجديدة" جاء بشكل مثالي، حيث تم إختيار أماكن حيوية كانت مهدرة وعبارة عن رمال صحراوية ليتم تحويلها إلي مدن ذكية من مدن الجيل الرابع، وتأتي مدينة المنصورة الجديدة خير مثال لما تم إنجازه وتخطيطه من الدولة المصرية نحو" التنميه العمرانية"، والدولة وضعت كافة الإمكانيات من أجل تغيير خارطة مصر لتكون محط أنظار العالم من جديد وتواكب التحول الرقمي العالمي، وتحولت بالفعل منطقة صحراوية إلي مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، أبهرت العالم في إفتتاح المرحلة الأولي منها.

وأضاف "الكحلي"، أن الدولة المصرية انفقت 24 مليار جنيه علي مدينة المنصورة الجديدة، لكنها نجحت نجاحا مبهرا، والدليل علي ذلك هو بيع وحجز كل الوحدات الموجودة داخل المرحلة الأولي بمختلف المشاريع، وهذا يدل علي الروية الثاقبة والتخطيط والعمل الجيد لدي المسئولين في الدولة المصرية الحديثة.

وأكد أن العمل مستمر للإنتهاء من المرحلة الثانية والتي تشمل عدد 244 عمارة من مشروع "جنة مصر"، و44 عمارة "سكن مصر"، وتم إنجاز 60% من إجمالي بناء العمارات حتي الآن، لتحقق الدولة المصرية نجاحا كبيرا في تحويل الصحراء الخاوية لمدينة ساحرة عالمية من مدن الجيل الرابع وتحقق الدولة أرباحا إقتصادية من بيع المدينه الذكية العملاقة، والمقرر الإنتهاء من المرحلة الثانية للمدينة في نهاية عام 2024.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولي من المدينة الذكية في 1 ديسمبر من العام الماضي، في إفتتاح أبهر العالم أجمع لما شهدته المرحلة الاولي من إمكانيات عملاقة وتصميم مدينة من مدن الجيل الرابع في وقت قصير جدا، حيث تم الإنتهاء من المدينةخلال عامين فقط من بدء البناء والتشيد بها.



الاعمال في المرحله الثانيه في مدينه المنصورة الجديده



العمل مستمر في المرحله الثانيه من المنصوره الجديده



جانب من الانشاءات