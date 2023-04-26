موسم رمضانى حافل بإنجازات وأنشطة بنك الطعام المصرى طوال الشهر الفضيل

- النجاح فى توصيل الغذاء لـ 7 ملايين مستحق ضمن برنامج إفطار صائم

- محسن سرحان: نتطلع إلى المزيد من الشراكات للوصول إلى كافة المستحقين على مستوى الجمهورية

أكد بنك الطعام المصري أن شهر رمضان المبارك هذا العام كان من اهم واكثر الفترات نشاطا خلال العام لما شهده من انشطة وفعاليات متعددة طوال الشهر الفضيل من خلال القيام بتنفيذ برنامج إفطار صائم الذي تم اطلاقه من خلال البنك، وما قام به من شراكات واتفاقيات متعددة مع الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وعدد من المهتمين بالشأن المجتمعي، بما ساهم فى وصول الغذاء لعدد كبير من المستحقين بلغ 7 ملايين شخص من الاسر والفئات المستحقة، وتحقيق اقصى إفادة لهم على مدار الشهر الكريم.

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن فريق العمل نجح خلال شهر رمضان بفضل جهوده الكبيرة، فى الوصول لأكبر عدد من المستحقين، باعتبارنا مؤسسة متخصصة في الاطعام، سعيا لتحقيق النفع العام والريادة فى توفير الغذاء اللازم للمستحقين، وتنفيذ استراتيجيتنا القائمة على مبدأ " الغذاء أساس الحياة"، معربا عن فخره بالانجازات التي تحققت خلال الشهر، وثقة شركاء النجاح من الشركات والهيئات الاخرى ومشاركتهم لبنك الطعام فى تنفيذ برنامجه خلال الشهر من خلال مبادرة وقفة جدعنة، لافتا الى ان الجهود مستمرة لعقد المزيد من الشراكات الاخرى فى المستقبل القريب، للوصول الى كافة المستحقين فى جميع أنحاء الجمهورية.

فيما يتعلق بالأنشطة التى تم تقديمها خلال الشهر قام بنك الطعام بإطلاق 20 قافلة تحتوي على كراتين مواد غذائية و تم ارسالها لعدد من المحافظات، وتم إطلاق اتوبيس العزومة للسنة الثامنة على التوالى لتوزيع 7000 كرتونة أخرى، كما تم اقامة 100 مائدة رحمن بجميع محافظات مصر استوعبت بين 250 – 700 مستفيد يوميا طوال شهر رمضان، بما ساهم فى تقديم وجبات الإفطار لما يقرب من 1,750,000 فرد.

شهدت أنشطة بنك الطعام ايضا تفعيل مبادرة "وقفة جدعنة" بهدف مضاعفة عدد الوجبات في رمضان و تحفيز القطاع الخاص و الافراد للتبرع للوصول الى هذا الهدف، بمشاركة عدد من رؤساء تنفيذيين الشركات الكبرى و هم طارق كامل رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لنستله مصر و السودان ، محمد حسن مدير عام تطوير الاعمال بشركة ماجد الفطيم للتجزئة، تامر دويدار الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم، وكارول ميلان الرئيس التنفيذي لشركة هنكل مصر والعضو المنتدب، ومحمد شلباية الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو. كما قام العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة في المبادرة و تحفيز المواطنين على التبرع لتحقيق اهدافها بتوزيع عدد من الوجبات وصل الى 50 مليون.

اصدر بنك الطعام المصري خلال رمضان 5 إعلانات تليفزيونية مختلفة لنشر الوعي حول قضية الاطعام، تضمنت الركائز الأساسية الثلاثة "الحماية والوقاية والتمكين" بالإضافة إلى نسخة الشركة التي قدمها محسن والتي تضمنت تعريفا ببنك الطعام وانشطته وحجم أعماله، كما تم اصدار نسخة أخرى قدمها الفنان أمير عيد والتي سلطت الضوء على ان العطاء يحدث فراقًا فى المجتمع ويؤثر بشكل إيجابي على حياة المستحقين.



نبذة عن بنك الطعام المصري

تم إنشاء بنك الطعام المصري في عام 2006كمؤسسة غير حكومية تهدف للحد من انعدام الأمن الغذائي في مصر. وعلى مدار سبعة عشر عاماً استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.



وفلسفته:

قام بنك الطعام المصري بإعادة توجيه و بناء رؤيته و إعادة هيكلة وظائفه استراتيجيا لتصبح مدفوعة بتحقيق الأثر مبنية على الأدلة العلمية بدلاً من أن تكون بحجم المخرجات.