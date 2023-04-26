اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26/4/2023 بمحافظات الجمهورية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26/4/2023 بمحافظات الجمهورية مواقيت الصلاة -أرشيفبية
كتب محمود راغب

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لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:44  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء  7:51 م
 
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م
     
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م 
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:48  م      
  
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:37 ص
وقت صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة  العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:14 م
وقت صلاة العشاء 7:34 م
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
وقت صلاة الفجر 3:50  ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م

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