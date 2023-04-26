وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إن "روسيا نفذت الضربة، وتريد تدمير تاريخنا وثقافتنا وشعبنا، قتل الأوكرانيين بأساليب بربرية مطلقة، ليس لدينا الحق في أن ننسى ذلك لمدة ثانية واحدة يجب أن نستجيب وسنرد!"، بحسب وصفه.

وأشار زيلينسكي إلى إصابة عشرة أفراد في الغارة، وأن أحد القتلى في الهجوم كان موظفًا في المتحف، مشددا على أنه سيتم تقديم كل المتهمين بارتكاب جرائم الحرب هذه إلى العدالة.

من جانبهم، أكد مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية استخدمت صواريخ إس -300 للدفاع الجوي، في الهجوم على متحف في مدينة كوبيانسك الواقعة في منطقة خاركيف في البلاد. ويأتى الهجوم بعد أشهر من استعادة القوات الأوكرانية لأجزاء من منطقة خاركيف في هجوم مضاد مفاجئ.