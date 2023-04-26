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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بخرطوش فى حفل زفاف بالغربية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:05 ص
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بخرطوش فى حفل زفاف بالغربية خرطوش - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته بخرطوش، وأصيب 3 آخرين برش خرطوش بعد إطلاق أعيرة نارية في حفل زفاف بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص وإصابة آخرين برش خرطوش بقرية كفر الحاج داود مركز السنطة.
 
انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين مقتل شخص متأثرا بإصابته بخرطوش، وأصيب 3 آخرين برش خرطوش، بعد أن أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية من بندقية خرطوش في حفل زفاف بالقرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 
 
 

 


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