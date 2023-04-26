مصرع شخصين فى حريق "توك توك "بمدخل منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

لقي شخصين مصرعهما، في حريق شب بتوك توك بالقرب من مدينة القمح.

استقبلت مستشفي منيا القمح ، جثتي " احمد . ح "، و "صابر .م"، و تم التحفظ عليهما بالمشرحة تحت إشراف النيابة العامة، لحين التصريح بالدفن .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أخطار بنشوب حريق في توك توك، نتج عنه وفاة قائدة و شخص اخر ، ذلك ناحية قرية المساعدة بالقرب من مدخل مدينة منيا القمح.

وتم الدفع بسيارة مطافىء، و انتقل رجال مباحث منيا القمح لمكان الحادث.

و تبين من التحريات الأولية، انه أثناء مرور التوك توك من دوران لجهة المقابلة، اصطدم بدرجة بخارية تسير بسرعة، نتج عنه اشتعال ماتور التوك توك و نشوب حريق فيه، مما نتج عنه وفاة كلا من " احمد.ح " قائد التوك توك، و " صابر، م "، و جاري استكمال التحقيقات بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة.