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مصرع شخصين فى حريق "توك توك "بمدخل منيا القمح

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:34 ص
مصرع شخصين فى حريق "توك توك "بمدخل منيا القمح الحادث
الشرقية - إيمان مهنى

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لقي شخصين مصرعهما، في حريق شب بتوك توك  بالقرب من مدينة القمح.
استقبلت مستشفي منيا القمح ، جثتي " احمد . ح "، و "صابر .م"، و تم التحفظ عليهما بالمشرحة تحت إشراف النيابة العامة، لحين التصريح بالدفن .
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أخطار بنشوب حريق في توك توك، نتج عنه وفاة قائدة و شخص اخر ، ذلك ناحية قرية المساعدة بالقرب من مدخل مدينة منيا القمح.
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وتم  الدفع بسيارة مطافىء، و انتقل رجال مباحث منيا القمح لمكان الحادث.
و تبين من التحريات الأولية، انه أثناء مرور التوك توك من دوران لجهة المقابلة، اصطدم بدرجة بخارية تسير بسرعة، نتج عنه اشتعال ماتور التوك توك و نشوب حريق فيه، مما نتج عنه وفاة كلا من " احمد.ح " قائد التوك توك، و " صابر، م "، و جاري استكمال التحقيقات بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة.
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حريق توك توك

منيا القمح

امن الشرقية

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