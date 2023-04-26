مصرع سيدة وإصابة زوجها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربى بمركز نقادة.
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من الدير بمركز نقادة جنوب محافظة قنا،وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثة والمصاب.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ والمصاب لتلقي العلاج.
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