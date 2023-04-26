اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:22 م
أكرم القصاص
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مدير التموين يتفقد مطحن بورسعيد الحديث لمتابعة توريد القمح

الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:52 م
مدير التموين يتفقد مطحن بورسعيد الحديث لمتابعة توريد القمح جانب من المتابعة
بورسعيد محمد فرج

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تفقد محمد عوض مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد صباح اليوم الأربعاء مطحن بورسعيد الحديث من خلال لجنة المتابعة اليومية لفرز الأقماح وبحضور المهندس خالد فهمى مدير الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وممدوح رمضان مدير صيانة الحبوب وحسن عبد الله كبير مغتشى الرقابة  وذلك للوقوف على مدى سير العمل بالمطحن وتذليل كافة العقبات والعمل على إيجاد الحلول العاجلة.

 

ومن جانبه، تابع"عوض" حركة توريد القمح مع أولى أيام عملية التوريد بالمطحن وشدد على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى استمرار المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

 

ومن جهة أخرى، أكد مدير تموين بورسعيد أن وزير التموين كان قد أعلن سعر الإردب لدرجة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه، وسعر الإردب لدرجة نقاوة 23 بسعر 1475  جنيها، سعر الإردب لدرجة نقاوة 22.5 بسعر 1450 جنيها، مؤكداً أن التسليم القمح من خلال وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة الـ 8 صباحا وحتى آخر سيارة توريد، بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.


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