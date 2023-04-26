اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات ومتابعة الأسواق

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:49 م
محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات ومتابعة الأسواق جانب من الاجتماع
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف بمدن وقرى المحافظة، وكذلك الحملات اليومية ضمن الموجة ال21.

 

جاء ذلك خلال  عقد محافظ كفر الشيخ اجتماعا، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، وعدد من المسئولين التنفيذيين المعنيين.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة على أرض المحافظة لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بمراكز المدن، للاستماع إلى مشاكل المواطنين، والعمل على حلها بما يساهم فى تحقيق رضا المواطن، موجها بسرعة الانتهاء من شبكة الطرق الجاري انشاؤها، كما وجه باستمرار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة " 100 مليون شجرة".


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

مبادرة 100 مليون شجرة

حملات إزالة التعديات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة