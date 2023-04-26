محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات ومتابعة الأسواق

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف البناء المخالف بمدن وقرى المحافظة، وكذلك الحملات اليومية ضمن الموجة ال21.

جاء ذلك خلال عقد محافظ كفر الشيخ اجتماعا، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، وعدد من المسئولين التنفيذيين المعنيين.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة على أرض المحافظة لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالعمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بمراكز المدن، للاستماع إلى مشاكل المواطنين، والعمل على حلها بما يساهم فى تحقيق رضا المواطن، موجها بسرعة الانتهاء من شبكة الطرق الجاري انشاؤها، كما وجه باستمرار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة " 100 مليون شجرة".