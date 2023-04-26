محافظ الفيوم يتفقد حصاد القمح بأحد الحقول بقرية "كفور النيل".. صور

الفيوم - رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، أعمال حصاد القمح المحلى لعام 2023م، بأحد الحقول الزراعية بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية، كلا من النائب سيد سلطان، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتورة هيام محجوب، رئيس قسم المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، والدكتور أحمد على زين العابدين، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية لمحصول القمح بالفيوم، التابع لمركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء شيلابي، نقيب الزراعيين بالفيوم.

ولفت "الأنصاري" إلى أن يوم الحصاد، هو يوم عيد للمزارع المصري، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح، كأحد المحاصيل الاستراتيجية، والذي يدخل في صناعة الخبز، والعديد من الصناعات الأخرى، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة، تعمل جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، مما يوفر في مياه الري، ويحسن الجودة، ويرفع الإنتاجية المحصولية للفدان.