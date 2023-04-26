محافظ الغربية يصدر قرارين بترقية 15637 معلما طبقاً للقرارين الوزاريين 55 و56

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية ، قرارين بترقية 15637 معلما ومعلمة، وذلك بناء على قراري وزير التربية والتعليم رقم 55، ورقم 56 في 13 /3/ 2023، بشأن منح أعضاء التعليم شاغلي وظائف المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين.

ونص القرار على أنه اعتباراً من 1 / 1 / 2023 يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيين التكنولوجيا وإخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية، شهادة الصلاحية اللازمة وباقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم 8020 بناء على القرار 55 في 13 /3/ 2023، والبالغ عددهم 7617 بناء على القرار 56 في 13 /3/ 2023، إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم.

أوضح محافظ الغربية أن ترقية أعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم يأتي بعد التحقق من استيفائهم متطلبات الترقية على أن يمنح السادة أعضاء التعليم المرقون بدل الاعتماد المقرر قانوناً وعلاوة الترقية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن القرارين الصادرين جاءا بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 155 لسنه 2007 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنه 1981 المعدل بالقانون أرقام 198 لسنه 2008، 93 لسنه 2012، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنه 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنه 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، وعلي مذكرة مديرية التربية والتعليم بالغربية (إدارة الموارد البشرية) بشأن طلب استصدار قرار بترقية السادة وعددهم 8020 من ضمنهم (16) معلم مرضي بأجر كامل، وعلي مذكرة مديرية التربية والتعليم بالغربية (إدارة الموارد البشرية) بشأن طلب استصدار قرار بترقية السادة وعددهم 7617 من ضمنهم (13) معلم مرضي بأجر كامل، وعلى قرار محافظ الغربية رقم 58 بتاريخ 15/ 1/ 2022 بشأن التفويض بالاختصاصات، وعلي القرارين الوزاريين رقمي 55 و 56 بتاريخ 13 / 3 / 2023 .