اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:12 م
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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بشارع الجيش بطول 2 كيلو متر

الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:27 م
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بشارع الجيش بطول 2 كيلو متر جانب من الجولة
الدقهليه شريف الديب

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تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية في شارع الجيش من أمام استاد المنصورة، وصولاً لكوبري سندوب بطول 2 كيلو متر دعم اضافي من الخطه الاستثمارية .
 
واثناء تفقد " محافظ الدقهلية " أعمال التطوير تم مناقشة كيفية إجراء تعديلات مرورية داخل شارع الجيش للحد من التكدس المروري عند نقطة التقاء شارع الجيش مع عبدالسلام عارف مع شارع الأتوبيس الجديد أمام استاد المنصوره .
 
ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية خلال 10 ايام يعقبها البدء في مراحل الرصف من خلال إزالة طبقة الرصف القديمة وإعادة فرد طبقة سن جديدة يعقبها وضع طبقة الرصف النهائية ، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المحدد والعمل ليل نهار.
 
وأشار" المحافظ " الي أن أعمال التطوير ستشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة بطول شارع الجيش وكورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً الي ميدان ام كلثوم لحين البدء في تطوير هذا الجزء من الشارع في المرحلة الثانية ، مشددا علي عدم المساس بالحدائق العامة وتطويرها بالكامل من خلال توفير مقاعد للمواطنين وزراعة أشجار مثمرة .
 
وأكد " مختار " علي أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصوره هو عودتها الي سابق عهدها عروسا للنيل ، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز .
 
وصرح " المحافظ " بأن التكلفة الإجمالية لتطوير شارع الجيش ضمن الدعم الاضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية لهذا العام ، بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد ، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية .
 
جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم بحضور المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق، والمهندسه مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق ، والمهندس أحمد خفاجي المقاول المنفذ لأعمال التطوير .
 
 

 


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