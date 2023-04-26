محافظ أسوان يسلم 63 عقدا ابتدائيا للخريجين خلال زيارة ميدانية لقرى وادى النقرة

أسوان- صلاح المسن

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمشروع قرى وادى النقرة، والذى يعتبر من المشروعات القومية لأراضى شباب الخريجين حيث يضم 2813 أسرة منتفعة يقومون بزراعة حوالى 15 ألف فدان، وذلك تدشيناً لانطلاق موسم حصاد القمح لعام 2023 ، وتشجيعاً لصغار المزارعيين وشباب الخريجين لزيادة الكميات الموردة.

كما شهد محافظ أسوان تجربة عملية لحصد وتذرية محصول القمح داخل 5 أفدنه بقرية الكرامة من خلال إستخدام معدة ( الكومباين ) والتى تعتبر آله حديثة للحصد والدرس والتذرية فى نفس الوقت.

وعقب تفقده زراعات القمح قام محافظ أسوان بتسليم 63 عقدا ابتدائيا للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتى تضم فئات ( الخريج – المنتفع – صغار المزراعيين ) ، وخاصة أن العقد مبرم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هذا وخلال لقاءه بالمزارعيين وشباب الخريجين أستمع اللواء أشرف عطية من ممثلى قرى وادى النقرة لمطالبهم حيث أعرب لهم المحافظ عن سعادته بمشاركة صغار المزراعيين فرحة تسليم العقود الإبتدائية للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتى تعتبر أول سند لملكية الأرض الزراعية، في إطار حرص الدولة والحكومة على تحقيق الاستقرار المعيشى والإقتصادى لصغار المزارعيين حيث ضمت قائمة المنتفعين الذين تم تسليم العقود الإبتدائية لهم 14 عقد لمنتفعى قرية الأمال، و 40 عقد لمنتفعى قرية الكرامة، بجانب 9 عقود لمنتفعى قرية الحكمة.

مؤكداً علي بأننا سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر ، وهو الذى يتطلب تكثيف حملات التوعية للمزارعيين ، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات غير مسبوقة لمبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " ، والتى إنطلقت من هنا بقرى وادى النقرة بإجمالى 17 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة والبنية التحتية موزعه في 5 قرى ، و 2 توابع لتخدم أكثر من 18 ألف نسمة ، ونحن نعمل جاهدين على إنهاء هذه المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

ومن جانبه أوضح المهندس حمدى الكاشف بأن مشروع وادى النقرة يضم 5 قرى هى الحكمة والأمال والبراعم والمنار والكرامة ، وتضم أسر المنتفعين حيث تم تسليم كل منهم مسكن و 5 أفدنه منذ إنطلاق المشروع فى عام 2004 ، والمستفيدين بها من فئة شباب الخريجين وصغار الزراع والأرامل والمطلقات والفخرانية.

لافتاً إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تصل إلى 12 ألف و 591 فدان منهم 5781 فدان بمنطقة وادى الصعايدة ، و 1050 فدانا بمنطقة أبو سمبل السياحى ، فيما تصل مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح داخل الخمس قرى بمنطقة وادى النقرة إلى 5760 فدانا منها 585 فدانا بقرية الأمال، و1075 فدانا بقرية الحكمة ، و2100 فدان بقرية الكرامة، و 630 فدانا بقرية البراعم ، و1370 فدانا بقرية المنار.