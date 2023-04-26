محافظ أسوان يسلم 63 عقدا ابتدائيا للخريجين خلال زيارة ميدانية لقرى وادى النقرة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمشروع قرى وادى النقرة، والذى يعتبر من المشروعات القومية لأراضى شباب الخريجين حيث يضم 2813 أسرة منتفعة يقومون بزراعة حوالى 15 ألف فدان، وذلك تدشيناً لانطلاق موسم حصاد القمح لعام 2023 ، وتشجيعاً لصغار المزارعيين وشباب الخريجين لزيادة الكميات الموردة.
كما شهد محافظ أسوان تجربة عملية لحصد وتذرية محصول القمح داخل 5 أفدنه بقرية الكرامة من خلال إستخدام معدة ( الكومباين ) والتى تعتبر آله حديثة للحصد والدرس والتذرية فى نفس الوقت.
وعقب تفقده زراعات القمح قام محافظ أسوان بتسليم 63 عقدا ابتدائيا للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتى تضم فئات ( الخريج – المنتفع – صغار المزراعيين ) ، وخاصة أن العقد مبرم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هذا وخلال لقاءه بالمزارعيين وشباب الخريجين أستمع اللواء أشرف عطية من ممثلى قرى وادى النقرة لمطالبهم حيث أعرب لهم المحافظ عن سعادته بمشاركة صغار المزراعيين فرحة تسليم العقود الإبتدائية للخريجين المنتفعين بمشروع وادى النقرة ، والتى تعتبر أول سند لملكية الأرض الزراعية، في إطار حرص الدولة والحكومة على تحقيق الاستقرار المعيشى والإقتصادى لصغار المزارعيين حيث ضمت قائمة المنتفعين الذين تم تسليم العقود الإبتدائية لهم 14 عقد لمنتفعى قرية الأمال، و 40 عقد لمنتفعى قرية الكرامة، بجانب 9 عقود لمنتفعى قرية الحكمة.
مؤكداً علي بأننا سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر ، وهو الذى يتطلب تكثيف حملات التوعية للمزارعيين ، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.
وأشار محافظ أسوان إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات غير مسبوقة لمبادرة الرئيس السيسى " حياة كريمة " ، والتى إنطلقت من هنا بقرى وادى النقرة بإجمالى 17 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة والبنية التحتية موزعه في 5 قرى ، و 2 توابع لتخدم أكثر من 18 ألف نسمة ، ونحن نعمل جاهدين على إنهاء هذه المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.
ومن جانبه أوضح المهندس حمدى الكاشف بأن مشروع وادى النقرة يضم 5 قرى هى الحكمة والأمال والبراعم والمنار والكرامة ، وتضم أسر المنتفعين حيث تم تسليم كل منهم مسكن و 5 أفدنه منذ إنطلاق المشروع فى عام 2004 ، والمستفيدين بها من فئة شباب الخريجين وصغار الزراع والأرامل والمطلقات والفخرانية.
لافتاً إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تصل إلى 12 ألف و 591 فدان منهم 5781 فدان بمنطقة وادى الصعايدة ، و 1050 فدانا بمنطقة أبو سمبل السياحى ، فيما تصل مساحة الأراضى المنزرعة بمحصول القمح داخل الخمس قرى بمنطقة وادى النقرة إلى 5760 فدانا منها 585 فدانا بقرية الأمال، و1075 فدانا بقرية الحكمة ، و2100 فدان بقرية الكرامة، و 630 فدانا بقرية البراعم ، و1370 فدانا بقرية المنار.
من ناحية أخرى، تستكمل الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة جهودها على مدار اليوم بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة العمل ليل نهار، والتواجد الميدانى فى الشارع للوقوف على مطالب وإحتياجات المواطنين، مع رصد أى حالات للتعدى على أراضى أملاك الدولة، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات أولاً بأول حتى يتسنى تهيئة كافة الأجواء المناسبة، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية فى المهد لحالتين مبانى على أراضى زراعية بقروى الكفور إحداهما بمنطقة الرغامة شرق بمساحة 175 م2، والثانية بمنطقة سبيل قبلى بمساحة 75 م2 .
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بمواصلة أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة والقمامة بالشوارع والطرق الرئيسية والداخيلة والميادين والحدائق بواقع 246 طن يومياً حيث يتم تنفيذ الأعمال خلال الفترة الصباحية والمسائية، وشملت الكميات التى تم رفعها 84 طن بنطاق حى شرق، و72 طن بنطاق حى جنوب، و 30 طن بنطاق حى غرب، بجانب 20 طن بنطاق حى الصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى 20 طن بقرية أبو الريش، و 20 طن بقرية غرب أسوان.
فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمدينة والطريق العام ، وكذا الحدائق حيث يتم رفع كميات الأتربة والقمامة بمتوسط 5 طن يومياً، وهو الذى توازى مع متابعة انتظام عمل جميع المرافق العامة بالكفاءة المطلوبة.
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