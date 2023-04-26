مجلس جامعة كفر الشيخ يستعرض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بالترحيب باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في رحاب الجامعة، موجها الشكر والتقدير لدعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما قدم التهنئة للحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وفي كلمته، قدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، التهنئة للحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، كما أعرب عن سعادته بأن يستهل أنشطة المحافظة من قلب الجامعة وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض اللواء جمال نور الدين، خطة الدولة الاستثمارية للعامين الماليين 2020/2021 و 2022/2023 من خلال تطبيق مثبت بموقع المحافظة يتيح للعامة معرفة كافة المعلومات والمبالغ التي تم إنفاقها تحت إدارة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بالتعاون مع المحافظة والتي تشمل استثمارات الدولة فيما يخص الشأن التعليمي والصحي وخلافه.

كما أشار إلى ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في إدارة مشروع حياة كريمة والتي توليها القيادة السياسية الأهمية الكبرى من اجل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم، اضافة الى انجاز 25 مشروع تطويري تنوعت ما بين تطوير دور الرعاية وبعض المستشفيات المركزية بالمحافظة وتطوير بالمنشآت ومحطات المياه والصرف الصحي والطرق.

عقب ذلك، ناقش الدكتور عبد الرازق دسوقي، العديد من الموضوعات التعليمية الخاصة بمجلس الجامعة والتي تضمنت الاعداد المقترحة للطلاب الوافدين بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023/2024م، والموافقة على تعديل درجات بعض الطلاب خريجي العام الجامعي السابق.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما وجّه رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضًا، بتكثيف جهود الجامعة مؤكداً استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى المحافظة.