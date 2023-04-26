مجلس جامعة بني سويف يكرم المتميزين من أعضاء الجهاز الإدارى

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم بجلسته رقم 220، المهندس أحمد عبد الله بالإدارة الهندسية، وعلاء ربيع مشرف أمن بمبني إدارة الجامعة، وذلك لجهودهما المبذولة والتفاني والإخلاص في أداء العمل، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان له أن هذه النماذج المشرفة ينبغي تكريمها لكي يقتدي بها الجميع، انطلاقا من أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل، وتقديرًا لجهودهما وضميرهما اليقظ خلال أدائهما العمل ومشاركتهما الفعالة في خدمة الجامعة، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم.