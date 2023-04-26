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مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من التصور النهائى للجلسة الافتتاحية والمتحدثين

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:21 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من التصور النهائى للجلسة الافتتاحية والمتحدثين الحوار الوطنى
كتب محمد السيد - تصوير أحمد معروف

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أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مجلس الأمناء انتهى خلال اجتماعه المنعقد الآن بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب من وضع اللمسات الأخيرة للأسماء المشاركة فى الجلسات.
 
وأضاف جمال الكشكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من وضع التصور النهائي للجلسة الافتتاحية والمتحدثين، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية ستشهد حشدا كبيرا وأن كل القوى السياسية مدعوة للجلسة الافتتاحية.
 
وأشار الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى ترتيب الموضوعات وفقا لأولويات العمل الوطنى، مؤكدا أنه يتم عقد 12 جلسة للجان فى كل أسبوع.
 
جلسة الحوار الوطني (1)
 
جلسة الحوار الوطني (2)
 
جلسة الحوار الوطني (3)
 
جلسة الحوار الوطني (4)
 
جلسة الحوار الوطني (5)
 
جلسة الحوار الوطني (6)
 
جلسة الحوار الوطني (7)
 
جلسة الحوار الوطني (8)
 
جلسة الحوار الوطني (9)
 
جلسة الحوار الوطني (10)
 
جلسة الحوار الوطني (11)
 
جلسة الحوار الوطني (12)
 
جلسة الحوار الوطني (13)
 
جلسة الحوار الوطني (14)
 
جلسة الحوار الوطني (15)
 
جلسة الحوار الوطني (16)
 

 


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