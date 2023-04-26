اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:17 م
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مباحث البحيرة تكشف لغز العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:00 م
مباحث البحيرة تكشف لغز العثور على جثة طفل داخل منزل مهجور مديرية أمن البحيرة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف غموض جريمة العثور على جثة طفل فى العقد الأول من العمر داخل منزل غير مأهول بالسكان بمركز كوم حمادة.
 
ووفقا للتحريات الأمنية أنه تم العثور على جثة "مصطفى ع.س " 11 عاما داخل منزل مهجور بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وذلك عقب تغيبه عن منزله خلال أيام العيد، وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب جريمة قتل الطفل إثنين من زملائه بعد مغافلته أثناء لعبهما مع المجنى عليه وقتله وذلك بغرض سرقته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الواقعة.

 


مباحث البحيرة

قتل طفل كوم حمادة

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة



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