لجنة من قيادات الزراعة بالإسماعيلية تتابع زراعات القطن بالقنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت لجنة من مديرية الزراعة بالاسماعيلية برئاسة المهندس علي غنيم مدير عام الشؤون الزراعية بالإسماعيلية، والمهندس احمد البعلي مدير عام الإرشاد الزراعي، والمهندس محمود عبد القادرمدير عام المكافحة، والدكتور سامي بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بالإسماعيلية، والمهندس نفادى محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد الزراعي بالقنطرة شرق، والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة، وذلك لتفقد زراعات القطن بالقنطرة شرق.

وذلك فى إطار الحملة القومية للنهوض بالمحصول، بقرية جلبانة التابعة للإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، ورافقه في الجولة مهندسي جهاز القطن.

واستمع "غنيم " خلال الجولة لشكاوى المزارعين ووعد بحلها، مؤكدًا أن خطة المكافحة الحقلية للزراعات الصيفية تعتمد وترتكز على عدة محاور، وهي متابعة وفحص الزراعات بالتنسيق مع جهاز المكافحة بالإدارة، وكذلك التشديد على الإهتمام بالمصايد بمختلف أنواعها وتنفيذ جميع تعليماتها وفحص الزراعات المختلفة ومكافحة الآفات الحشرية والمرضية خاصة الافات الاولية التربس والمن والعنكبوت الاحمر والدودة القارضة وذلك باستخدام بدائل المبيدات ، ومكافحة الحشائش داخل وخارج الزراعات لما لها من تأثير سلبى على الإنتاج حيث انها عائل للإصابة بالآفات الحشرية والمرضية، كما انها تشارك النباتات فى الغذاء والماء.

وقال المهندس نفادي تم اعطاء المزارعين التوصيات الخاصة بكيفية خدمة وزراعة القطن ، وتوصيات وزارة الزراعة للمكافحة المتكاملة لمقاومة آفات وأمراض القطن، والتاكيد علي اهمية الزراعة في الميعاد المناسب حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض العقدة الثمرية الأولى "تكوين حجر منخفض للنبات"، وزيادة الأزهار واللوز المتفتح السلیم كبیر الحجم ومبكر النضج، وزيادة المحصول وجودة رتبته وزيادة تصافى الحلیج، والحد من الإصابة بالآفات، والمحافظة على صفات التیلة الممیزة للصنف.

واوضح المهندس محمد عبد المقصود للمزارعين العوامل التى تؤدى إلى إنتاج محصول قطن جيد، بالعمل بقدر الإمكان على استواء سطح الأرض؛ لإتحكام عملية الرى بحيث يمكن للماء أن يصل إلى كل أجزاء الحقل، فضلًا علي اتباع الكثافة النباتية وهي من العوامل الهامة؛ لإعطاء محصول عالٍ، وتتحدد الكثافة النباتية بمسافات التخطيط ومسافات الجور وعدد النباتات بالجورة.

ومن جهة أخرى تم الاطمئنان على رصيد مبيدات القطن وتقاوي القطن وتلبية احتياجات المزارعين منها وسيتم المرور اليومي وفي العطلات الرسمية علي حقول القطن من جهاز المكافحة والارشاد تنفيذا لتعليمات المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

يذكر أن المساحة المنزرعة العام الماضى من القطن 1173 فدان بزمام الإدارة والصنف المنزرع جيزة 94 طويل التيلة مبكر النضج ومقاوم للآفات ويعطي قطن عالي الإنتاجية.