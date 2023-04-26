اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:30 م
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كيف يتم التحضير لعملية زراعة عدسة العين الصناعية؟ ​هيئة الدواء تجيب

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:00 م
كيف يتم التحضير لعملية زراعة عدسة العين الصناعية؟ ​هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء عن الطريقة المثلى التى يتم من خلالها التحضير لعملية زراعة عدسة العين الصناعية، حيث يتم تحديد حجم العين لاختيار العدسة المناسبة لها.
 
وتابعت هيئة الدواء: يتم التوقف عن استخدام الأسبرين والأدوية التي تزيد سيولة الدم قبل العملية، ويتم ذلك باستشارة الطبيب المعالج، وفي حالة احتياج المريض إلى مسكن خفيف للألم في الأسبوع السابق للعملية؛ فينصح باستخدام الباراسيتامول.
 
وقالت هيئة الدواء: لا ينبغى أكل أو شرب أى شىء فى صباح اليوم المحدد لإجراء العملية، ويجب استشارة الطبيب المعالج قبل تعاطى أى أدوية قبل الجراحة.​
 
واستكملت: يحتاج المريض إلى الراحة في المنزل لعدة أيام بعد العملية، ولابد من اتباع تعليمات الطبيب بعدم التدخين قبل وبعد العملية؛ فجراحات المدخن تستغرق وقتا أطول للالتئام عن غيره، كذلك قد يتعرض المدخن لبعض مشاكل التنفس أثناء الجراحة.​

هيئة الدواء

زراعة عدسة العين

العين الصناعية



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