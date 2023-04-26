وبحسب بيان صحفي صدر عن إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي، أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، فإن خطة التطوير التي تبلغ قيمتها 2.71 ترليون وون (2.03 مليار دولار أمريكي) لنظام صواريخ أرض - جو طويلة المدى (L-SAM II) ستبدأ من العام القادم وحتى عام 2035.

وأضاف البيان أنه في إطار هذا المشروع، تسعى كوريا الجنوبية إلى تطوير صواريخ اعتراضية على ارتفاعات عالية ومنصة اعتراضية لمرحلة الانزلاق لمواجهة صواريخ كوريا الشمالية الجديدة حيث سيتم تصميم الصاروخ الاعتراضي في مرحلة الانزلاق لإسقاط الصواريخ المتقدمة، مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتتحرك فى مسارات يصعب التنبؤ بها، على عكس الصواريخ الباليستية التقليدية التى تتبع مسار قطع مكافئ.

وأوضحت الوكالة أنه إذا تم نشر النظام الجديد فسيكون له نطاق دفاعي أكبر بثلاث مرات تقريبًا من نظام "L-SAM"، وهو قيد التطوير حاليا، وفقا للإدارة.

وأشارت إلى أنه تم يضا إقرار خطة بقيمة 2.83 ترليون وون لتطوير نظام صاروخ أرض-جو متوسط المدى (M-SAM Block-III) من العام القادم وحتى عام 2034، لتحسين أداء الاعتراض وقدرات الاشتباك مقارنة بالنسخة الحالية "Block-II" لتعزيز قدرات الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والمساهمة في تطوير نظام الدفاع الجوي والصاروخي الكوري.

يُذكر أن نظام الدفاع الجوي الكوري هو أحد عناصر نظام الدفاع ثلاثي المحاور في كوريا الجنوبية، والذي يتكون أيضًا من نظام الضربة الوقائية المسمى بـ"سلسلة التدمير" ونظام العقوبة والانتقام الشامل الكوري، وهي خطة تشغيلية لاستئصال القيادة الكورية الشمالية في حالة نشوب صراع كبير.