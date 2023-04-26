عودة خدمة مترو الأنفاق بشكل طبيعى فى محطة حلوان

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن القطار كان خالى تماما من الركاب و أنه على الفور إنتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على قدم وساق حتى تم إصلاحه و عودة حركة قطارات الخط الأول بشكل طبيعي فى الإتجاهين .

وتتقدم شركة المترو بالاعتذار مرة أخرى لجمهور الركاب مستخدمى الخط الأول حلوان - المرج الجديدة عن العطل المفاجئ الخارج عن إرادتنا و تتقدم بالشكر لحسن تعاونكم معنا.