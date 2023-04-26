وقالت وزارة الداخلية النمساوية اليوم الأربعاء، إنها تلقت من نظيرتها السلوفاكية إخطارا بأن القيود سوف تستمر حتى 8 يونيو المقبل حيث ستجرى عمليات تفتيش عند المعابر الحدودية مع كل من بولندا وجمهورية التشيك والمجر والنمسا.

وأوضح البيان أن مؤتمر جلوبسك سوف يعقد فى الفترة من 29 إلى 31 مايو ومن المتوقع مشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية.

يشار إلى أن سلطات الشرطة في البلدين تعمل معًا بشكل غير بيروقراطي وهادف، وعلى سبيل المثال في سياق الدوريات المشتركة تركز بشكل أساسي على مكافحة الهجرة غير الشرعية.