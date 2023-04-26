عماد الدين حسين: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى ستقام خارج الأكاديمية الوطنية للتدريب

ماجد تمراز

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري، إن اجتماع اليوم الخاص بالحوار الوطني، كان شديد الأهمية وحُسمت فيه الكثير من الأمور على مستوى التنظيم.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "يفترض أنها الجلسة الأخيرة أو قبل الأخير قبل انطلاق الحوار الوطني، وكان هناك نقاش تفصيلي لشكل الجلسات والعدد، بالإضافة إلى النقاش الخاص بالجلسة الافتتاحية والتي من المقرر أن تقام خارج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحكم أنه سيدعى عدد كبير للغاية من الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة، على أن يعود بعد ذلك الانعقاد في الأكاديمية"

وقال: "بدءا من يوم 7 مايو، سيكون هناك بدء للجلسات التخصصية في المحاور المختلفة وسيتم البدء بالمحور السياسي ثم الاقتصادي، بمعدل جلستين يوميا كل جلسة مدتها 8 ساعات".

وتابع: "كما أصبح معروفا هناك 3 محاور في الحوار الوطني، المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وفي كل محور مجموعة من اللجان والموضوعات، بمعنى أن هناك 113 موضوع داخل تلك اللجان".