اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:20 م
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ضبط ‏65461 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 26 أبريل 2023 01:23 م
ضبط ‏65461 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65461 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11585 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت القوات من ضبط 215 مخالفة السير بدون تراخيص و6 دراجات نارية مخالفة وضبط 23 مخالفة موقف عشوائى، و14 مخالفة شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الحملات المرورية

قانون ولوائح المرور

مخالفة السير بدون تراخيص

أخبار المرور



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