اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى فى مطوبس

الأربعاء، 26 أبريل 2023 11:00 م
ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى فى مطوبس أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت مباحث مركز مطوبس بكفر الشيخ، من ضبط عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش، وسلاح نارى، "فرد خرطوش" أثناء قيامه بالترويج للمخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

 

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عاطل "مسجل خطر" من ذوى المعلومات الجنائية مقيم بإحدى قرى مركز مطوبس، بالاتجار فى المواد المخدرة، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى " أ.س.ا "، 41 سنة وبتفتيشه، عثر بحوزته على كيلو حشيش، وسلاح نارى "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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